Новости
Пойманная на Дальнем Востоке скумбрия

Скумбрия не спешит в сети

К 20 ноября на Дальнем Востоке российский флот освоил почти 250 тыс. тонн сардины-иваси и 34,2 тыс. тонн скумбрии, приводит цифры ТИНРО. Ученые отмечают низкие подходы и уловы скумбрии по сравнению с предыдущими путинами.

По сравнению с показателями на отчетную дату прошлого года прибавка по сардине составляет 20,3 тыс. тонн, отставание по скумбрии — 27,5 тыс. тонн. На их промысле, по данным на 21 ноября, работало 18 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Промысел велся на двух участках: в Южно-Курильском проливе и юго-восточнее острова Шикотан, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на оперативную информацию Тихоокеанского филиала ВНИРО. Скопления рыб преимущественно состояли из иваси (пропорция 90-100%), уловы скумбрии были невысокие.

«Из-за особенностей развития океанологических условий в ЮКР основные скопления скумбрии нагуливаются на востоке и северо-востоке района. Добывающие суда работают на фронте Ойясио и прибрежном, недалеко от островов Курильской гряды, где в основном в скоплениях (от 75 до 90%) присутствует сардина-иваси. При смещении добывающего флота в более восточные районы доля скумбрии в уловах значительно увеличится», — отметили в ТИНРО.

В филиале констатировали, что о второй половины октября из-за охлаждения поверхностных вод началась активная миграция пелагических рыб в более южные районы. В этот период в исключительную экономическую зону РФ в районе южных Курильских островов заходят скопления скумбрии промыслового характера, обратили внимание ученые.

По их данным, в путину 2022 г. в ИЭЗ России заходят на нагул скопления скумбрии в объемах, уступающих уровню прошлого года. Это объясняет невысокие уловы по сравнению с прошлой и позапрошлой путинами.

Массовые подходы тихоокеанского кальмара в Южно-Курильский район не отмечались. В Южно-Курильском проливе отдельные суда пытались вести его промысел, однако уловы были небольшими, и 24 сентября лов был завершен. Нарастающий вылов составил 86 тонн. К промыслу сайры российский флот не приступал.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккальмар
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала неплохие результаты

Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Суда — это основа всей отрасли

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО в области оперативного прогнозирования Виктор ФИЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования

Виктор ФИЛАТОВ

Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Все материалы

Крупным планом

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.