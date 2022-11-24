Скумбрия не спешит в сети

К 20 ноября на Дальнем Востоке российский флот освоил почти 250 тыс. тонн сардины-иваси и 34,2 тыс. тонн скумбрии, приводит цифры ТИНРО. Ученые отмечают низкие подходы и уловы скумбрии по сравнению с предыдущими путинами.

По сравнению с показателями на отчетную дату прошлого года прибавка по сардине составляет 20,3 тыс. тонн, отставание по скумбрии — 27,5 тыс. тонн. На их промысле, по данным на 21 ноября, работало 18 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Промысел велся на двух участках: в Южно-Курильском проливе и юго-восточнее острова Шикотан, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на оперативную информацию Тихоокеанского филиала ВНИРО. Скопления рыб преимущественно состояли из иваси (пропорция 90-100%), уловы скумбрии были невысокие.

«Из-за особенностей развития океанологических условий в ЮКР основные скопления скумбрии нагуливаются на востоке и северо-востоке района. Добывающие суда работают на фронте Ойясио и прибрежном, недалеко от островов Курильской гряды, где в основном в скоплениях (от 75 до 90%) присутствует сардина-иваси. При смещении добывающего флота в более восточные районы доля скумбрии в уловах значительно увеличится», — отметили в ТИНРО.

В филиале констатировали, что о второй половины октября из-за охлаждения поверхностных вод началась активная миграция пелагических рыб в более южные районы. В этот период в исключительную экономическую зону РФ в районе южных Курильских островов заходят скопления скумбрии промыслового характера, обратили внимание ученые.

По их данным, в путину 2022 г. в ИЭЗ России заходят на нагул скопления скумбрии в объемах, уступающих уровню прошлого года. Это объясняет невысокие уловы по сравнению с прошлой и позапрошлой путинами.

Массовые подходы тихоокеанского кальмара в Южно-Курильский район не отмечались. В Южно-Курильском проливе отдельные суда пытались вести его промысел, однако уловы были небольшими, и 24 сентября лов был завершен. Нарастающий вылов составил 86 тонн. К промыслу сайры российский флот не приступал.

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