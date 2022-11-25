Участники соглашения по Арктике собрались в Инчхоне

Российская делегация участвует в международной сессии о предотвращении ННН-промысла в центральной части Северного Ледовитого океана. Цель встречи — развивать сотрудничество для сохранения морских живых ресурсов в Арктике.

Первая конференция сторон Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана стартовала в корейском Инчхоне.

Российская делегация, участвующая во встрече, состоит из представителей Федерального агентства по рыболовству и МИД.

«Конференция проводится с целью углубления сотрудничества в области использования и сохранения морских живых ресурсов в Арктике на участках открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана с целью проведения здесь как регулярных рыбохозяйственных исследований, так и ведения рыбопромысловых операций», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Стороны соглашения учредили Научную координационную группу для совместных научных заседаний и приняли положение, которое сформулирует соответствующую юридическую основу дальнейшей работы. Также на полях конференции по инициативе представителей российской стороны обсудили детали протокола о порядке обмена данными.

Напомним, что соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана было подписано в октябре 2018 г. в Гренландии. Участниками стали Дания (за Фарерские острова и Гренландию), ЕС, Исландия, Канада, Китай, Норвегия, Республика Корея, Россия, США и Япония. Соглашение закрепило обязательства не начинать коммерческое рыболовство в центральной части Северного Ледовитого океана, пока не будет собрано достаточно научной информации о запасах и экосистеме арктического региона.

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