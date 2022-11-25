Рыбоводы Сахалинской области вышли на новый показатель в закладке икры кеты

Рыбоводные заводы Сахалинской области в этом году впервые заложили на инкубацию более 1 млрд икринок кеты. Как отмечают в территориальном управлении Росрыболовства, это может обеспечить возврат в пределах 50 тыс. тонн лосося.

В Сахалинской области действует 71 лососевый рыбоводный завод. Для товарной аквакультуры тиоокеанских лососей предоставлено в пользование 40 рыбоводных участков.

По данным на 23 ноября, специалисты собрали и заложили на инкубацию более 1,49 млрд икринок тихоокеанских лососей (эти объемы подтверждены документально), сообщили Fishnews в пресс-службе Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства. На долю товарной аквакультуры приходится около 798 млн штук икры, на долю искусственного воспроизводства — более 696 млн штук.

Икры кеты заложено свыше 1,153 млрд штук, горбуши — более 339 млн штук. По кижучу объем закладки составил около 569 тыс. штук, по симе — около 469 тыс. штук.

Работы по сбору икры, по информации СКТУ, продолжаются на острове Кунашир.

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