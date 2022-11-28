Перспективы минтая в Охотском море рассмотрели ученые

Научно-консультативный совет ВНИРО обсудил перспективы промысла охотоморского минтая. Отмечены успешный нерест, прибавка за счет поколения 2021 г., а также низкая урожайность генераций предыдущих лет.

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии состоялось заседание научно-консультативного совета при Ученом совете ВНИРО. Заведующий лабораторией минтая и сельди Тихоокеанского филиала ВНИРО Евгений Овсянников представил доклад о перспективах добычи охотоморского минтая.

Результаты экспедиционных исследований показали увеличение численности минтая за счет урожайного поколения 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе института. Также на основании специальных расчетов сделан вывод о том, что объемы выметанной икры на исследуемой акватории превосходят значения предшествующих лет.

«Однако в то же время нашла свое продолжение негативная тенденция, зафиксированная в 2021 году для поколений 2017-2020 года. Низкая урожайность этих поколений является причиной для снижения промыслового запаса минтая в Охотском море», — обратили внимание во ВНИРО.

Полученные материалы станут основой для формирования прогноза общего допустимого улова на 2024 г.

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