Ограничения в торговле собрали на одном портале

Блок по торговле Евразийской экономической комиссии запустил информационный портал по ограничениям в торговле с третьими странами. Всего за нынешний год выявлено более таких мер.

Реестр ограничительных мер третьих сторон в отношении стран ЕАЭС и союза в целом — это интерактивный ресурс, на котором участник внешнеэкономической деятельности может найти полезные сведения, а также сообщить о проблемах с доступом на внешние рынки, заполнив соответствующую форму на сайте, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Всего за 2022 г. выявлено 214 мер, применяемых следующими сторонами: Китай (27), Украина (26), США (26), Евросоюз (25), Турция (14), Индонезия (13), Бразилия (11), Алжир (7), Марокко (6), Вьетнам (6), Египет (6), Индия (6), Великобритания (5), Япония (5), а также Австралия, Израиль, Иран, Канада, Республика Корея, Малайзия, Мадагаскар, Мексика, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Перу, Сингапур, Таиланд, Тунис, Узбекистан.

Среди видов применяемых ограничений в пресс-службе отметили антидемпинговые меры (64), технические барьеры в торговле (36), специальные защитные меры (32), санитарные и фитосанитарные меры (31), количественные импортные ограничения (6) и другие.

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