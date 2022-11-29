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Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ICCAT, ИККАТ) установила квоты этих рыб

Рыбакам дали ОДУ по тунцам Атлантики

Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ICCAT, ИККАТ) установила квоты этих рыб и акулы-мако. Принятые решения получили высокую оценку от организаций, занимающихся вопросами устойчивого развития и защиты морских видов.

23-я внеочередная сессия ИККАТ прошла в смешанном формате в португальском Вале до Лобо. Пресс-релиз опубликован на сайте комиссии, сообщает корреспондент Fishnews.

Общий допустимый улов синеперого тунца был установлен на период 2023-2025 гг. Это 2 726 тонн для западной части Атлантического океана и 40 570 тонн — для восточной (включая Средиземное море).

Также ИККАТ установила квоту акулы-мако в южной части Атлантического океана. Год назад организация уже утвердила запрет на промысел этой рыбы в Северной Атлантике. В нынешнем году Евросоюз и Великобритания предложили ввести подобный запрет и для южной части океана, однако Намибия и ЮАР выступили против.

В результате был определен краткосрочный лимит на добычу акулы-мако до 2024 г. — 1295 тонн. ОДУ назначили в соответствии с рекомендацией ученых, сделанной еще в 2019 г. Произведенные расчеты позволяют утверждать, что сокращение вылова для отдельных участников промысла составит 40-60%, отмечает портал Divernet.

Кроме того, комиссия определила новые меры управления запасами меч-рыбы в Северной и Южной Атлантике. Для североатлантической популяции ОДУ на будущий год сохранили на уровне 2022 г. — 13,2 тыс. тонн. Для южноатлантической популяции лимит на период 2023-2026 гг. составит 10 тыс. тонн.

Для средиземноморской популяции длинноперого тунца ИККАТ согласовала 15-летний план восстановления до 2036 г. с общедопустимым уловом в 2,5 тыс. тонн. ОДУ южноатлантической популяции на период 2023-2026 гг. определен в 28 тыс. тонн.

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