ИККАТ определила рекомендации по промыслу тунцов

Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) установила размеры допустимых уловов в разных районах Атлантики и согласовала ограничения промысла тунцов и сопутствующих видов рыб на ближайшие годы.

Мероприятия ИККАТ, включая 23-ю внеочередную сессию, проходили с 13 по 23 ноября. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО), были согласованы оценки состояния запасов тропических тунцов. Динамика численности и биологические параметры наиболее важных промысловых видов тунца — желтоперого, полосатого и большеглазого — остались без значительных изменений.

Комиссия впервые в своей истории приняла процедуру управления запасами атлантического синего тунца. Новая мера, которая стала результатом тесного сотрудничества между учеными и администраторами, должна обеспечить долгосрочный, устойчивый и рентабельный промысел разных популяций этого вида. ИККАТ также приняла долгосрочный план по длинноперому тунцу, предусматривающий ограничения на вылов с 2023 г. по 2026 г. и устанавливающий общий допустимый улов в разных регионах Атлантики.

Делегаты сессии согласовали новые меры управления запасами меч-рыбы в Северной и Южной Атлантике. В соответствии с рекомендацией научного комитета для североатлантической меч-рыбы ОДУ на 2023 г. был сохранен на уровне 2022 г. Для южной части океана общедопустимый улов рекомендован сразу на 2023–2026 гг. Кроме того, комиссия утвердила меры по сохранению запасов сельдевой акулы в Северной Атлантике и короткоперой акулы-мако южной части океана, касающиеся специализированного промысла и прилова.

Участники мероприятий обсудили динамику пополнения баз данных ИККАТ (ICCAT-DB) и меры по стандартизации как ретроспективных, так и новых данных. По итогам дискуссий были намечены приоритетные задачи секретариата комиссии на 2023 г. по повышению уровня и качества научных исследований, регулирования промысла тунцовых в части сбора, обработки и хранения информации.

По итогам сессии комиссия обновила меры по сохранению запасов тунцов и сопутствующих видов, обеспечивающие устойчивость тунцового промысла. Принято 13 новых рекомендаций и 4 резолюции, регламентирующие разные направления деятельности ИККАТ. Утвержден бюджет организации на 2023 г. и расходы на выполнение научных программ. Комиссия также приняла решение провести еще одну внеочередную сессию в ноябре 2023 г. в Египте.

«Принятые на сессии ИККАТ 2022 г. решения и меры по сохранению не препятствуют возобновлению отечественного специализированного промысла тунцов в Атлантическом океане», — подчеркнули в АтлантНИРО.

По информации филиала, российские предприятия вылавливают ежегодно от 2 тыс. до 7 тыс. тонн тунцов в Центрально-Восточной Атлантике — как прилов при промысле других видов рыб. Основу вылова составляют конвенционные виды, относящиеся к группе малых тунцов. В уловах преобладают макрелевидные, скумбревидные, пятнистые тунцы и пеламида. По оценке АтлантНИРО, объемы добычи можно нарастить до 150–200 тыс. тонн в год.

При организации кошелькового промысла тунцов тропической группы возможен вылов полосатого и желтоперого тунцов, добыча которых не квотируется. Вылов большеглазого тунца российским флотом в соответствии с лимитом ИККАТ может составить 1–1,5 тыс. тонн. По мнению ученых, в случае привлечения четырех-пяти сейнеров можно рассчитывать на годовой вылов 20 тыс. тонн тропических тунцов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews