Сигу Куршского залива помогают рыбоводы

В Калининградской области в Куршский залив за этот год выпущено рекордное количество молоди балтийского сига — 730 тыс. экземпляров. Компенсационные мероприятия проводит филиал Главрыбвода по заказу компании «Газпром инвест».

Молодь выращивают в экспериментальном рыбоводном цеху Калининградского филиала ФГБУ «Главрыбвод», сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. Предприятие находится на Куршской косе в поселке Лесной.

В общей сложности в 2022 и 2023 гг. в рамках долгосрочного договора Главрыбвода «Газпром инвест», предполагается отправить в Куршский залив еще более 500 тыс. штук молоди сига средней навеской 10 г. До 2026 г. запланирован выпуск свыше 2,5 млн экземпляров ценной рыбы — это своеобразный рекорд для региона.

В Главрыбводе отметили, что популяция сига сокращается с середины прошлого века, повлиял и промысел, и техногенные угрозы. После анализа естественного нереста было принято решение об искусственном воспроизводстве. Планируется, что эффективная экологическая программа компании поможет не только сохранить, но и увеличить популяцию ценной рыбы.

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