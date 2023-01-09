Закон о втором этапе вступил в силу

С 9 января вступают в силу изменения федерального закона о рыболовстве, предусматривающие новый этап распределения инвестиционных квот и крабовых аукционов.

Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был принят 29 декабря. Документ предусматривает новый этап выделения инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне и донаделение объемами участников первого этапа. Также предполагается продажа на аукционах остатков крабовых квот: как и в прошлый раз, победители торгов должны реализовать инвестиционные проекты в России, но теперь предполагается, что это будут не только промысловые суда.

Росрыболовство ранее заявило, что планирует провести процедуры по новому закону, в том числе аукционы по крабам, уже летом.

Новый закон предусматривает возможность использования механизма лизинга для участников программы инвестквот: эти изменения будут распространяться в том числе на уже заключенные договоры на доли квот, сообщает корреспондент Fishnews.

Закон вводит новое требование к производству продукции на береговом заводе, построенном под квоты. Несоблюдение этой нормы будет являться основанием для досрочного расторжения договора с 2025 г.

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