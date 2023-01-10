Рыбный рынок Японии хотят подбодрить новогодним тунцом

На токийском рыбном рынке Тоёсу в ходе традиционного новогоднего аукциона продали голубого тунца за рекордные 36,04 млн иен (около 273 тыс. долларов). Это дает надежду на восстановление ресторанного бизнеса после пандемии коронавируса, отмечают СМИ.

Итог прошлых новогодних торгов превышен более чем вдвое, пишет газета The Japan Times. По ее информации, тунца весом 212 кг выловили рыбаки из порта Ома префектуры Аомори. Заплаченная за эту рыбу сумма стала шестой по величине с 1999 г.

Торги стартовали в 5:10 утра 5 января. Как сообщает корреспондент Fishnews, победителями аукциона стали токийская оптовая компания Yamayuki и управляющая компания сети ресторанов Sushi Ginza Onodera.

По словам президента Yamayuki Юкитаки Ямагучи, он хотел создать повод для позитивных новостей в период постепенного ослабления последствий пандемии коронавируса. Цену он назвал вполне подходящей для первой продажи в новом году.

Шеф-повар Sushi Ginza Onodera Акифуми Сакагами поблагодарил рыбаков, добывших тунца, и выразил уверенность, что клиенты, которые его отведают, обязательно останутся довольны.

The Japan Times напомнила: самая большая цена на новогодних аукционах была предложена в 2019 г. Тогда за тунца весом 278 кг отдали 333,6 млн иен.

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