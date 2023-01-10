Арбитраж согласился: подготовка к созданию аквафермы требует времени

Компания из Карелии потратила три года на сбор гидрологической информации и согласование документации для садкового форелевого хозяйства. Северо-Западное теруправление Росрыболовства попыталось расторгнуть договор на этот рыбоводный участок, однако получило отказ в суде.

В 2018 г. компании из Петрозаводска был предоставлен рыбоводный участок (РВУ) на Беломорском водохранилище под выращивание форели в садках. В связи с отсутствием отчетности о выпуске и изъятии объектов аквакультуры за 2019-2020 гг. сотрудники Северо-Западного теруправления Росрыболовства (СЗТУ) совершили выезд на этот участок. На месте выяснилось, что необходимые садки и хозяйственные постройки отсутствуют. Тогда теруправление обратилось в арбитраж с иском о досрочном расторжении договора пользования — в связи с неосуществлением заявленной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы дела.

В суде представитель компании напомнил, что еще в 2021 г. на запрос теруправления был дан ответ: деятельность не ведется из-за отсутствия согласованного проекта размещения форелевого хозяйства. По его словам, выделенный участок является сложным для размещения садкового хозяйства, поэтому с момента подписания договора компания вела наблюдения за гидрологическим режимом водохранилища. После сбора информации в 2021 г. аквафермеры приступили к разработке разрешительной документации и в 2022 г. получили заключение СЗТУ о согласовании деятельности в рамках проекта «Форелевое садковое хозяйство на Беломорском водохранилище». В том же году был заключен договор поставки в мае-июне 2023 г. рыбопосадочного материала радужной форели на 3,5 млн рублей.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришел к выводу, что компания завершила мероприятия по подготовке к осуществлению своей деятельности на РВУ. Суд счел, что интерес и возможность исполнять в будущем свои обязательства у форелеводов есть, а потому отказал СЗТУ в иске о расторжении договора.

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