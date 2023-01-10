Подмосковным рыбоводам сохранят господдержку

Московская область продолжит оказывать поддержку предприятиям товарного рыбоводства. В 2023 г. в бюджете региона на эти цели предусмотрено около 25 млн рублей.

По официальным данным, производством рыбы в Московской области занимаются 25 предприятий. Для развития аквакультуры регион оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям, сообщили Fishnews в пресс-службе областного минсельхозпрода.

По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, в 2022 г. в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья» рыбоводам предоставлено более 24 млн рублей субсидий. На 2023 г. для господдержки по той же программе запланировано около 25 млн рублей

По итогам 2022 г. подмосковные предприятия, получавшие субсидии, произвели более 3,5 тыс. тонн товарной рыбы. По информации минсельхозпрода, в регионе выращивают в основном карпа, форель и осетровых. В числе крупнейших рыбоводных хозяйств — Бисеровский рыбокомбинат, Рыбхоз Клинский, Коломенский рыбхоз «Осенка».

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