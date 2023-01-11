Саудовская Аравия открывается для российского краба

По информации Россельхознадзора, еще один российский краболов-процессор получил право на поставки в Саудовскую Аравию. Перечень экспортеров переработанной рыбной продукции в эту страну теперь насчитывает 13 заводов и судов.

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии обновило перечень российских компаний, которым предоставлено право доступа на внутренний рынок. Как сообщает корреспондент Fishnews, список экспортеров пополнил краболов-процессор «Каюм» (ГК «Русский краб»). Еще два судна той же группы компаний получили аналогичное разрешение на поставки неделей ранее.

По информации Россельхознадзора, в настоящее время поставлять переработанную рыбную продукции в Саудовскую Аравию могут 13 российских предприятий и судов. Ведомство намерено продолжить работу по расширению перечня экспортеров.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews