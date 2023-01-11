Камерунские уловы получили «красную карточку» Евросоюза

Еврокомиссия запретила импорт рыбы и морепродуктов, добытых в водах Камеруна или судами под флагом этой страны. По мнению чиновников ЕС, республика не идет на сотрудничество борьбе с нелегальным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

Так называемую «красную карточку» Еврокомиссия выдала 5 января. Она заявила, что теперь страны — члены ЕС откажутся от закупок камерунских рыбы и морепродуктов, даже если эти товары имеют соответствующие сертификаты.

Таким образом, республика включена в список стран, чья продукция запрещена к продаже в странах ЕС, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. Портал Africanews отмечает, что в этом перечне также находятся Сент-Винсент и Гренадины, Коморские Острова и Камбоджа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Камерун в последние годы стал одной из стран, предлагающих так называемый «удобный флаг». То есть за определенную плату камерунский флаг может повесить на своем судне любая компания, не имеющая никакого отношения к этому африканскому государству. При этом контроль за работой «подфлажников» республика не осуществляет. В феврале 2021 г. ЕС официально уведомил власти Камеруна о возможности введения запрета, если те не начнут более активно бороться с браконьерским промыслом.

В прошлом году Associated Press провело расследование в отношении 14 судов под камерунским флагом. В результате выяснилось, что флотом владели компании из Евросоюза.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичус, комментируя выдачу «красной карточки», заявил, что ЕС придерживается нулевой терпимости к ННН-промыслу.

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