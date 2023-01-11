Переработка рыбных отходов развивается на Камчатке

Количество рыбоперерабатывающих заводов, имеющих мощности по переработке рыбных отходов, в Камчатском крае неизменно растет, сообщил губернатор Владимир Солодов.

Так, в 2020 г. число таких предприятий на территории региона составило 20, в 2022 г. таких объектов было уже 28. При этом семь современных рыбоперерабатывающих заводов, которые были построены в рамках программы инвестквот, уже были запроектированы и возведены с соответствующим оборудованием, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Важное направление связано с переработкой рыбных отходов. Современные заводы позволяют производить ценный продукт, его стоимость оценивается примерно в 32 рубля с одного килограмма рыбных отходов, а это значит, что в скором времени рыбные свалки останутся в нашей истории, а наши овраги и реки будут чистыми и сохранными», — отметил Владимир Солодов.

По информации краевых властей, за последние годы на Камчатке ситуация по утилизации рыбных отходов значительно улучшилась. Часть предприятий, занимающихся в основном переработкой тихоокеанских лососей, модернизировали имеющиеся мощности или установили новое оборудование, позволяющее перерабатывать такие отходы в рыбий жир и муку.

Всего в крае работает порядка 180 рыбоперерабатывающих заводов различной мощности.

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