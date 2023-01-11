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Строительство основных сооружений в створе Багаевского гидроузла начнется уже в этом году. Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

Строители Багаевского гидроузла обещают заботу о рыбе

В Ростовской области на стройке Багаевского гидроузла в текущем году намерены нарастить темпы. В том числе продолжатся работы, направленные на защиту популяций донской рыбы.

В конце минувшего года на стройплощадке Багаевского гидроузла трудилось более 800 человек. К февралю численность сотрудников планируют увеличить на 27%, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«В 2023 году на объекте планируются работы по дноуглублению в нижнем и верхнем бьефах, разработка грунта основного котлована и начало устройства основных сооружений в створе гидроузла. Это судоходный шлюз и водосбросная плотина с рыбопропускным шлюзом», — рассказал директор по организации строительства Багаевского гидроузла АО «Стройтрансгаз» Левани Хумарашвили.

В числе других объектов гидроузла высокими темпами ведется строительство рыбоходно-нерестового комплекса, подчеркнули в пресс-службе. Комплекс включает рыбоходно-нерестовый канал и шесть нерестилищ для молоди и взрослых рыб. Искусственное нерестилище позволит увеличить нагульные возможности для рыб, производительность канала будет превышать современные показатели в 2,5-3 раза, обратили внимание в правительстве.

По словам гендиректора ФКУ «Ространсмодернизация» (госзаказчика строительства) Игоря Гурова, основная задача Багаевского гидроузла — устранение «узкого» места на реке Дон и обеспечение гарантированной глубины водного пути не менее 4 м на участке протяженностью 85 км. «По итогам реализации проекта планируется, что пропускная способность участка увеличится с 12 до 19 млн тонн грузов», — сообщил Игорь Гуров.

Напомним, ранее против этого строительства выступали представители рыбохозяйственной науки и активисты-экологи. Высказывались опасения, что объект нанесет ущерб рыбным запасам Дона.

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