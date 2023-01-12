В Хабаровском крае вынесли приговор осетровым браконьерам

Николаевский-на-Амуре городской суд вынес приговор пяти участникам организованной преступной группы по делу о незаконной добыче осетровых. Ущерб, причиненный водным запасам, оценили в сумму свыше 14,5 млн рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, с мая по сентябрь 2021 г злоумышленники занимались незаконной ловлей осетровых на реке Амур в Николаевском районе. По данным надзорного ведомства, всего браконьеры заготовили более 264 кг амурского осетра и около 64 кг его икры.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти лет двух месяцев до пяти лет условно с испытательным сроком четыре года. С осужденных взыскан причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

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