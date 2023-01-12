Применение санкций к Морскому регистру могут пересмотреть

Российский морской регистр судоходства (РС) обжаловал решение о своем исключении в связи с санкциями из Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО). Это решение может быть пересмотрено.

Комиссия Независимого апелляционного органа МАКО рассмотрела апелляцию на решение Совета МАКО об исключении регистра из членов ассоциации, сообщили Fishnews в пресс-службе РС.

Апелляционная комиссия согласилась, что МАКО и Российский морской регистр судоходства столкнулись с беспрецедентной ситуацией в вопросе применимости к МАКО и ее членам санкций, введенных Великобританией.

«В своих выводах комиссия рекомендовала совету МАКО рассмотреть вопрос о пересмотре своего решения в свете действующих санкций», — отметили в пресс-службе.

Поскольку у апелляционной комиссии нет полномочий отменить оспариваемое решение и восстановить членство РС, регистр теперь ожидает, что совет МАКО рассмотрит отчет и рекомендации комиссии и предпримет соответствующие действия.

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