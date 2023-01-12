Отраслевая наука подбирает рыбное меню

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии рассказали о работе по импортозамещению кормов для аквакультуры. Специалисты разрабатывают рецептуры и консультируют по вопросам строительства комбикормовых заводов.

Над обеспечением рыбоводов отечественной продукцией работают специалисты Центра компетенций по кормам и кормлению объектов аквакультуры ВНИРО. Ученые не только разработали высокоэффективные комбикорма на основе отечественных сырьевых компонентов, но также успешно провели их промышленную апробацию на крупнейших рыбоводных предприятиях России, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как отметили в пресс-службе, благодаря сотрудничеству института с представителями бизнеса удалось наладить производство стартовых кормов для различных видов рыб. В декабре 2022 г. на базе тверского «Мелькомбината» были выпущены первые 80 тонн стартовых комбикормов для тихоокеанских лососей: первая партия уже отправлена на Дальний Восток. В 2023 г. планируется выпуск линейки высокоэнергетических комбикормов для лосося и форели, а также продукционных комбикормов для осетровых и сиговых видов рыб.

Технологи ВНИРО также проводят консультативную работу по вопросам настройки оборудования и строительства комбикормовых заводов и на всех этапах сопровождают процесс производства.

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