Рыбоводам Карелии обещают доплатить за экологичность

В Республике Карелия продолжат софинансировать из регионального бюджета мероприятия по экологизации аквакультуры. В ближайшее время предполагается начать отбор претендентов на возмещение соответствующих затрат в 2022 и 2023 гг.

С 2022 г. из бюджета республики выделяются средства на господдержку создания комплексов с использованием технологии замкнутого водоснабжения и безотходных технологий переработки рыбы, научно-исследовательских работ в области аквакультуры, а также извлечения донных отложений в границах рыбоводных участков.

В прошлом году шести предприятиям аквакультуры оказана поддержка в размере 10 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского и рыбного хозяйства.

В 2023 г. меры господдержки планируется сохранить. Отбор претендентов на предоставление субсидии будет объявлен в ближайшее время, подчеркнули в министерстве. Предприятия смогут возместить затраты на мероприятия по повышению экологизации аквакультуры в 2022 и 2023 гг.

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