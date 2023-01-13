Для калининградского угря строят больше «яслей»

В Калининградской области в 2022 г. запущен новый рыбоводный комплекс с системой установок замкнутого водоснабжения для выращивания кумжи и подращивания молоди угря. Сейчас предприятие расширяет производственные мощности.

Компания «Гудфиш» является получателем гранта в рамках региональной госпрограммы «Сельское хозяйство и рыболовство», сообщили Fishnews в пресс-службе областного агентства по рыболовству.

По информации ведомства, организация создана в 2020 г. для искусственного воспроизводства угря. Предприятие также занимается товарной аквакультурой.

Сейчас компания реконструирует и расширяет существующие мощности для увеличения производства выпускаемой продукции аквакультуры (кумжи и угря), отметили в ведомстве.

Напомним, в августе прошлого года в Калининградской области впервые за много лет начались выпуски молоди угря. С помощью искусственного воспроизводства планируется существенно увеличить промысловые запасы этой рыбы.

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