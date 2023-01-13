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Правовая коллизия в правилах проведения торгов по РВУ сохранилась

Аквафермеров на торгах по-прежнему ждет нормативная загогулина

Минсельхоз объяснил, почему правила проведения торгов по рыбоводным участкам до сих пор содержат взаимоисключающие пункты. Тем временем продолжается практика разрешения этого противоречия через арбитраж.

В марте 2020 г. Fishnews опубликовал статью о правовой коллизии в случаях, когда на аукцион по продаже права пользования РВУ заявляется только один участник. Напомним, что пункт 111 правил проведения таких торгов предписывает организатору провести новую процедуру. А пункт 125 обязывает заключить с единственным участником договор по начальной цене.

Это противоречие порождало судебные разбирательства между организаторами и участниками аукционов, и публикация была основана на материалах нескольких подобных арбитражных дел.

В начале 2020 г. стало известно, что Минсельхоз России разработал проект постановления правительства для внесения изменений в правила. В числе прочего поправки были направлены на устранение правовой коллизии. Проект был размещен на портале regulation.gov.ru 30 декабря 2019 г.

Однако правила по-прежнему содержат два взаимоисключающих пункта. Со времени публикации один из участников судебных разбирательств добрался до Верховного суда России (который рассудил в пользу позиции, изложенной в пункте 125). Рассмотрение подобных дел в арбитражах продолжается.

На запрос Fishnews пресс-служба Минсельхоза сообщила:

«Взамен размещенных 30 декабря 2019 г. на сайте regulation.gov.ru изменений в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком на основании предложений Росрыболовства были подготовлены более комплексные изменения, которые предполагали, в том числе, переход исключительно на аукционы в электронной форме.

В рамках проекта данных изменений пункты 111 и 125 Правил признавались утратившими силу.

По итогам рассмотрения проекта изменений ФАС России была высказана позиция о том, что в настоящее время осуществляется разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего введение единого порядка проведения торгов, в том числе торгов в области аквакультуры (рыбоводства). В этой связи Росрыболовству в целях определения целесообразности дальнейшей разработки проекта изменений было поручено проработать данный вопрос с ФАС России.

После представления в Минсельхоз России соответствующей информации будет принято решение о возможности продолжения работы и целесообразности внесения изменений в Правила».

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

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НазадМетки: ФАСаквакультураправительстворосрыболовство
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