Полиция отлавливает «икорных махинаторов»

В Приморском крае правоохранители задержали граждан, продававших имитированную икру под видом натуральной лососевой. В Якутии имитацией торговали, давая попробовать настоящую красную икру.

Обнаружить «икорных махинаторов» в Приморье помогла видеозапись, опубликованная в соцсетях. Сотрудники полиции города Уссурийска провели проверку по этому факту. На Новоникольском шоссе правоохранители с поличным задержали двух продавцов, торговавших икрой сомнительного качества. Вместе с товаром предприимчивых граждан доставили в отдел полиции. Задержанными оказались жители Чугуевского района — 33-летний мужчина и 38-летняя женщина.

Выяснилось, что приморцы оптом приобретали имитированную икру, расфасовывали ее в пластиковые контейнеры по 500 г и выдавали покупателям за настоящую кетовую. Низкая стоимость продукта привлекла множество покупателей. Приобретали фальсифицированный деликатес в основном горожане преклонного возраста, рассказали Fishnews в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.

Сотрудники полиции составили протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица». Санкция статьи предусматривает штраф. Собранные материалы для принятия решения направлены в суд.

С продажей имитации под видом натуральной лососевой икры сталкиваются не только в Приморском крае. В отделы полиции в Якутии обратились два местных жителя с заявлениями о нечестном продавце. Потерпевшие рассказали, что приобрели красную икру у неизвестного мужчины по объявлению, найденному на одном из городских интернет-ресурсов. Однако, попробовав товар дома, поняли, что икра ненастоящая. Общая сумма материального ущерба составила 16 500 рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали ранее судимого 24-летнего местного жителя.

«Полицейские выяснили, что для убедительности аферист давал попробовать покупателям настоящую красную икру, а в реализуемых банках находился имитированный продукт», — сообщили в пресс-службе межмуниципального управления МВД России «Якутское». Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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