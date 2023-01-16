Обращаться за судовыми документами приглашают электронно

Заявление о выдаче судового санитарного свидетельства на право плавания можно подать на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Услуга, позволяющая получить судовые санитарные свидетельства, доступна по адресу https://www.gosuslugi.ru/609866, сообщили Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что на портале «Госуслуги» становится доступно все больше различных сервисов для предприятий рыбной отрасли. Например, через сайт можно обратиться за разрешением на вылов, заключить договор пользования водными биоресурсами, для которых не устанавливается общий допустимый улов.

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