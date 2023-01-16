ЦСМС добавил на «Госуслуги» новые сервисы для рыбаков

С помощью портала госуслуг теперь можно заключить с Росрыболовством договоры по квотам, рыболовным участкам и неквотируемым объектам промысла, а также получить информацию из государственного рыбохозяйственного реестра.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) проинформировал о подключении к Единому порталу государственных услуг шести новых сервисов для предприятий рыбной отрасли. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, теперь с помощью Госуслуг можно заключить и изменить договоры о закреплении промышленных и прибрежных квот добычи водных биоресурсов, а также заключить договоры пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается.

На портале появилась возможность заключать договоры о предоставлении рыболовных участков — для промышленного рыболовства во внутренних водах, за исключением морских, для вылова анадромных видов рыб, для традиционного промысла КМНС, а также для организации любительского и спортивного лова. Кроме того, индивидуальные предприниматели и организации могут оформить право пользования водными биоресурсами для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях или в целях рыбоводства.

На Госуслугах разрешено заключить договор об искусственном воспроизводстве водных биоресурсов — для компенсации ущерба, нанесенного водоемам, — или внести в него исправления. Рыбопромышленные предприятия могут получить через портал информацию из государственного рыбохозяйственного реестра или внести в него изменения.

По словам начальника ЦСМС Александра Михайлова, первый этап перевода государственных услуг Росрыболовства в электронный формат завершен, но цифровизация и ускорение регуляторных процессов останется одним из приоритетов ведомства.

«В 2022 г. мы вывели десять услуг Росрыболовства на портал Госуслуги. Рассчитываем, что они станут полезными для всех участников рыболовства, — прокомментировал Александр Михайлов. — Есть планы по дальнейшему расширению возможностей для рыбаков как на портале Госуслуги, так и в созданной нами системе СИГУР. Соответствующие предложения уже направлены в Минцифры России».

Ранее ЦСМС и Минцифры представили на портале сервисы по оформлению разрешений на промысел, на экспорт и импорт осетровых, а также по утверждению экспортных сертификатов для ЕС на уловы и продукцию из них. Кроме того, появилась возможность согласовать с Росрыболовством через Госуслуги возведение объектов капитального строительства.

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