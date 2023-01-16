ЧАО решает вопрос дефицита участков для любительской рыбалки

В Чукотском автономном округе объявлен конкурс на девять участков для организации любительского рыболовства, в том числе лососей. Ранее власти региона заявляли о проблемах с рыбалкой для нужд местного населения из-за недостатка таких РЛУ.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, пять участков административно относятся к Анадырскому району, три — к Провиденскому городскому округу, один — к городскому округу Эгвекинот (в проливе Лонга).

Площадь участков — от 3 до 130 га. Акватории предоставляются на 20 лет. Заявки принимаются до 17 февраля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Критерии оценки и сопоставления заявок различаются для участников конкурса, имеющих опыт организации любительской рыбалки и без него. Для первых будут учитываться количество выданных гражданам лицензий, стоимость объектов инфраструктуры для любительского рыболовства, средняя численность работников.

Для претендентов без опыта критериями станут предложенная плата, проект инфраструктуры и средняя численность сотрудников, которые будут работать на конкурсном участке.

О вопросах в сфере организации любительской рыбалки на Чукотке власти региона рассказали в начале прошлого года.

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