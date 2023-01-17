В Сибири исследуют груз подозрительной икры

В Омской области ведется следствие по факту незаконной перевозки в общей сложности более 1,7 тонны красной и черной икры. Деликатес, часть которого не сопровождалась документами, следовал в Республику Казахстан.

Продукция не допущена к вывозу специалистами Россельхознадзора и помещена на изолированное хранение. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, в ноябре в АПП «Исилькуль» было задержано два транспортных средства, перевозивших подконтрольные грузы в Казахстан. В автомобилях находилось более 250 кг икры осетровых рыб неизвестного происхождения, свыше 1,5 тонны лососевой икры из Приморья, а также порядка 3 тонн свежемороженой рыбопродукции.

«Часть указанной продукции перемещалась без ветеринарных сопроводительных и иных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность», — обратили внимание в Россельхознадзоре.

Товар направлен на лабораторные исследования. Органы следствия проводят юридически значимые действия для возбуждения уголовного дела.

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