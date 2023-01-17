Генпрокуратуру и Следком решили привлечь к ситуации с судостроением

Процесс строительства промысловых судов на российских верфях идет непросто — об этом свидетельствует протокол совещания, которое в конце декабря провел заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Во встрече участвовали представители ведомств, судостроительных, рыбопромышленных компаний-заказчиц.

В протоколе, сообщает корреспондент Fishnews, отмечена информация УК «ФОР», РРПК и УК «Норебо» о срыве предприятиями группы ОСК сроков строительства судов рыбопромыслового флота.

Отражен в протоколе и следующий вопрос: предприятиям, заказавшим суда, пришлось столкнуться с проблемами получения оборудования от иностранных поставщиков. Около 7 млрд рублей, которые были перечислены компаниям из недружественных стран в качестве аванса за комплектующее судовое оборудование, не были возвращены, а оснащение — не поставлено, говорится в протоколе.

Должен быть проработан вопрос компенсации предприятиям судостроительной сферы финансовых потерь, связанных с закупкой иностранного оснащения.

Минфину и Минпромторгу была поставлена задача до середины января подумать над господдержкой судостроительной корпорации на цели перепроектирования судов — в связи с заменой оборудования.

Министерство промышленности получило задание с участием ОСК и других заинтересованных организаций определить объемы увеличения стоимости строительства судов для рыбопромысловых компаний.

ОСК поручено в числе прочего принять меры по возвращению средств, полученных верфями на строительство промыслового флота и отвлеченных на другие цели.

Сразу в нескольких пунктах речь идет о Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК), где разместили заказы на постройку промысловых судов несколько добывающих компаний. Минпромторгу было поручено подготовить обращение Дениса Мантурова в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проведении проверки хозяйственной деятельности предприятия и о результатах доложить в правительство. При этом в протоколе сказано, что в случае очередных срывов сроков строительства рыбопромысловых судов Северной верфью министерство должно подготовить аналогичное обращение.

До 1 марта должна быть подготовлена обновленная программа финансового оздоровления Объединенной судостроительной корпорации.

В протоколе отразили и вопросы, связанные со вторым этапом программы квот под инвестиции. Минпромторг, Минсельхоз с участием ОСК и других заинтересованных организаций должны проработать вопрос унификации проектов рыболовных и краболовных судов для использования во вторую волну.

Министерству сельского хозяйства, Росрыболовству совместно с другими федеральными ведомствами поручили проработать вопрос целесообразности исключения требований банковской гарантии в программе квот под инвестиции или сокращения необходимого срока действия таких гарантий.

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