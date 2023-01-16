Судостроителям решили упростить работу на втором этапе

Профильные ведомства совместно с ОСК и другими заинтересованными организациями должны проработать вопрос унификации проектов рыболовных и краболовных судов для использования на втором этапе программы квот под инвестиции.

Поручение по обеспечению унификации проектов промыслового флота дано по итогам совещания, которое проводил в декабре зампред правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Встреча была посвящена проблематике строительства промысловых судов.

Минпромторгу, Минсельхозу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией и другими заинтересованными организациями поставлена задача проработать вопрос унификации проектов рыболовных и краболовных судов для использования на втором этапе программы квот под инвестиции. Срок — до 1 марта 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Закон, предусматривающий второй этап распределения инвестиционных квот и крабовых аукционов, был подписан 29 декабря. Первый этап показал серьезное отставание верфей при выполнении заказов рыбопромышленных предприятий. Сложности в строительстве Минпромторг объяснял в том числе и обилием проектов судов, в ведомстве настаивали, что нужно использовать несколько типовых проектов, а серийность облегчит ход программы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews