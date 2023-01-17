На Сахалине задержали изготовителей нелегальной лососевой продукции

Сотрудники сахалинской полиции обнаружили партию икры и мороженой кеты без маркировки. Общая стоимость изъятого оценивают в 5,3 млн рублей, подозреваемых пока двое.

Один из подозреваемых — житель Хабаровского края, являющийся учредителем и гендиректором рыбопромышленного предприятия, сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД России. В деле есть и другие фигуранты — их причастность устанавливается в ходе следствия.

Участники группы задержаны на территории производственной базы, где располагался арендованный ими цех. По данным правоохранителей, злоумышленники, используя производственное оборудование, изготовили и хранили рыбопродукцию без обязательной маркировки.

Полицейские обнаружили и изъяли почти 500 кг лососевой икры на сумму более 2 млн рублей, а также почти 14 тонн мороженой кеты стоимостью свыше 3 млн рублей. Эта продукция фигурирует в уголовном деле как вещественное доказательство.

Двое фигурантов допрошены как подозреваемые в производстве и хранении в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (статья 171.1 УК РФ).

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