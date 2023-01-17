Для Колымского края проведут рыбохозяйственные исследования

Главрыбвод сообщил о заказе научных исследований по разработке биотехнологий выращивания чира и сига-пыжьяна в Магаданской области, а также по комплексному изучению эффективности искусственного воспроизводства этих рыб в регионе.

Согласно извещению о закупке у единственного исполнителя, максимальная цена контракта — 2 млн рублей. Результаты работ предназначены для нужд Охотского филиала Главрыбвода. Исследования должны быть выполнены до 15 декабря 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин рассказал о планах развития промысла в верхнем и среднем течении Колымы. Сдерживающим фактором, по его словам, является недостаток ресурсных исследований в бассейне реки.

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