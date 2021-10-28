ЕАЭС снизит пошлину на импортные корма для семги и форели

Коллегия ЕЭК уменьшила ставку ввозной таможенной пошлины на корма для лососевых видов рыб до 3%. Льготная ставка на территории стран ЕАЭС будет действовать в течение следующего года.

Ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные виды корма для рыб в следующем году будут снижены с 5% до 3%. Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Решение направлено на увеличение объемов промышленного выращивания рыбы семейства лососевых в странах Евразийского экономического союза, а также развитие производства продукции аквакультуры», — прокомментировал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он отметил, что в соответствии с рекомендацией коллегии ЕЭК №8 от 21 апреля 2020 г. странам-участницам ЕАЭС был предложен комплекс мер по развитию сотрудничества в сфере аквакультуры. Как сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии, эти меры касаются как обновления материально-технической базы рыбоводных хозяйств, так и создания и развития мощностей по производству специализированных кормов для рыбы.

Сниженные пошлины на рыбные корма будут действовать со 2 января по 31 декабря 2022 г.

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