Нулевой НДС для судоремонта может все-таки увидеть свет

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок об обнулении НДС для судоремонтных предприятий, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. В ВАРПЭ считают меру эффективной, но отмечают важность комплексного подхода к развитию отрасли.

Согласно проекту, судоремонтные предприятия смогут применять нулевую ставку НДС при оказании услуг по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река-море) плавания и судов рыбопромыслового флота. Для этого такие предприятия должны заключить инвестиционные соглашения с Минфином и Минпромторгом, содержащие обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей, сообщается в телеграм-канале ВАРПЭ.

Нововведение позволит компаниям получать налоговые вычеты по НДС, что положительно скажется на их финансовом состоянии, говорится в пояснительной записке. При этом при расторжении инвестиционного соглашения предприятие должно рассчитать НДС по ставке 20% по операциям, по которым применялась нулевая ставка, начиная с 1 января года расторжения.

Проект поправок разработал Минфин. В случае принятия закон должен вступить в силу через 90 дней со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Правкомиссия отметила необходимость уточнения норм, касающихся отчетности для получателей новой меры господдержки, при подготовке законопроекта ко второму чтению. По информации ассоциации, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

В ВАРПЭ подчеркнули, что считают обнуление НДС эффективной мерой поддержки сектора судоремонта.

«Стоимость услуг любого судоремонтного завода складывается из себестоимости, уровня рентабельности и НДС. В соответствии с подпунктом 23 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежат налогообложению работы по ремонту и техническому обслуживанию судов в период стоянки в портах, а также услуги по классификации и освидетельствованию судов. Такие работы по демпинговым ценам выполняют мелкие компании, которые имеют нулевую ставку по НДС, но не несут нагрузку по содержанию основных фондов судоремонта», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

При этом, по его словам, одной меры господдержки недостаточно для развития судоремонта в России и обеспечения заказами отечественных предприятий — важен комплексный подход. ВАРПЭ также предлагала упростить административные регламенты ФТС при оформлении судового комплектующего оборудования, разрешить беспошлинный ввоз судового комплектующего оборудования для судоремонта на территории РФ.

Поручение проработать предложения по обнулению НДС глава государства дал правительству еще в 2021 г., с тех пор предлагались различные конфигурации предоставления льготы.

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