Судоремонту готовят льготы по НДС

По поручению Владимира Путина правительство до середины декабря подготовит предложения по обнулению ставки НДС при ремонте и обслуживании судов рыбопромыслового флота.

В перечень поручений президента по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, которое Владимир Путин провел 2 сентября, вошел пункт об отмене НДС на услуги по ремонту и обслуживанию рыболовецких судов.

Правительству поручено до 15 декабря представить предложения о возможности установления ставки НДС в размере 0% «при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река — море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота», сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства.

С инициативой обнулить НДС для судоремонта на совещании выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, такая льгота поможет создать мотивацию и конкурентоспособные условия для дальневосточных верфей.

В свою очередь президент отметил необходимость поддержки судостроения и судоремонта на Дальнем Востоке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews