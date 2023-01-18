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Нафтохиноидные пигменты содержит, в частности, серый морской еж

Наука исследует лекарственный потенциал морских ежей

Российские ученые выяснили, что нафтохиноидные пигменты морских ежей являются перспективным источником для создания различных лекарственных средств. Отмечено, что подобные исследования проводят в Японии, Китае, Корее и Вьетнаме.

Анализ провели специалисты Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) совместно с коллегами из Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН).

Как рассказали Fishnews в пресс-центре Минобрнауки, за последние десять лет ученые описали более 5 тыс. химических соединений, выделенных из морских организмов и обладающих высоким фармакологическим потенциалом.

Особый интерес вызвали плоский и серый морские ежи. Их организмы содержат нафтохиноидные пигменты — эхинохром А и спинохромы.

Пигменты иглокожих и родственные им соединения образуют новый класс высокоэффективных антиоксидантов фенольного типа, проявляющих высокую бактерицидную, альгицидную, гипотоническую и психотропную активность. Поэтому морские ежи являются источником веществ, перспективных для разработки лекарственных препаратов, биологически активных добавок и косметических средств.

Специалисты подробно изучили пути биосинтеза важнейших нафтохиноидных пигментов серого и плоского ежей. Кроме того, они провели сравнительный анализ возможных путей биосинтеза известных хиноидных пигментов других морских животных и растений. Также ученые описали биологическую активность нафтохиноидных пигментов морских ежей и перспективы разработки новых лекарственных препаратов на их основе.

«Нафтохиноидные пигменты являются продуктами вторичного метаболизма морских ежей. Они часто выполняют защитные функции против угроз, таких как нападения хищников, биологическое загрязнение, микробные инфекции. Хиноидные пигментные вещества имеют сложную структуру и могут стать основой для разработки новых натуральных продуктов (модуляторов химических взаимодействий) и возможными активными ингредиентами в лекарственных препаратах», — отметила научный сотрудник лаборатории клеточных технологий ННЦМБ ДВО РАН Наталья Агеенко.

Нафтохиноидные пигменты активно исследуют ученые Японии, Китая, Кореи и Вьетнама. В ННЦМБ ДВО РАН обратили внимание, что эхинохром А уже применяют для профилактики и лечения сердечно-сосудистых, офтальмологических заболеваний, нарушений углеводного и липидного обмена при старении. Его также используют в сельском хозяйстве.

Результаты работы опубликованы в одном из научных журналов.

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