К Баренцеву морю присматриваются производители мидий

Бизнес изучает возможность создания мидийных предприятий в Баренцевом море с учетом рекомендаций науки, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

«Для нас каждое предприятие, которое образуется в аквакультуре, является крайне ценным, потому что это уход от импортозависимости, это рабочие места и производство именно в нашей стране», — подчеркнул Василий Соколов в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, введение в 2014 г. продовольственного эмбарго в ответ на антироссийские санкции стимулировало развитие в РФ производства мидий и других ценных морепродуктов.

«Испанская мидия, которая сильно заполонила российский рынок, фактически ушла, и это дало мощнейший импульс к развитию производства мидий в Азово-Черноморском бассейне, в первую очередь в Черном море, и показало, что сейчас есть рентабельность по выращиванию мидий в Белом и Баренцевом морях»», — отметил замглавы ведомства.

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