Ученые предложили тест для красной икры

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработали методику для проверки подлинности зернистой икры лососевых рыб. Главный показатель — содержание белка.

«При производстве имитированной икры по современным технологиям практически не используется рыбное сырье, и содержание белка в такой продукции не превышает одного процента. В связи с этим сделан вывод, что содержание белка в зернистой икре лососевых рыб может являться основным показателем при сличении признаков исследуемого объекта с регламентированными характеристиками показателей натуральной икры горбуши, кеты, нерки, кижуча, форели», — рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В соответствии с программой аттестации методики измерений были обоснованы метод определения белка, средства измерений, выбор стандартных образцов. Получен необходимый объем экспериментальных исследований для разработки методики.

Кроме того, в качестве отличительных признаков предложены органолептические показатели продукции: оценка внешнего вида, консистенции, вкуса, запаха, а также особенности пробы на варку. Они дополнительно учитываются при идентификации зернистой красной икры, отметили в институте.

По результатам проделанной работы опубликована статья ученых.

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