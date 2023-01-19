Рыбное хозяйство Ставрополья пополнится форелевой фермой

В поселке Подкумок Ставропольского края в рамках инвестпроекта началось строительство аквакультурного комплекса с закрытыми бассейнами. Планируется, что метод замкнутого водообмена позволит выращивать форель весом 3-5 кг.

«Это совершенно новое направление. Проект предусматривает строительство максимально автоматизированного комплекса с производственной мощностью 1500 тонн рыбы в год. Используются современные инновационные технологии и оборудование», — отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза, стоимость объекта составляет 1,7 млрд рублей, появится более 100 новых рабочих мест.

Реализация инвестпроекта разбита на три очереди. Окончательный срок завершения — 2026 г.

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