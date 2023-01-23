Россия и Туркменистан будут вместе беречь каспийскую рыбу

Профильные ведомства России и Туркменистана намерены развивать сотрудничество в аквакультуре, сохранении рыбных запасов, противодействии браконьерству, научных исследованиях и подготовке отраслевых специалистов.

Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству и Министерством финансов и экономики Туркменистана подписали 20 января главы ведомств Илья Шестаков и Мухамметгелди Сердаров. Стороны договорились о сотрудничестве в развитии аквакультуры, сохранении рыбных запасов, предотвращении незаконного вылова, рыбохозяйственных исследованиях, а также обучении специалистов для нужд рыбной отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве считают, что меморандум, составленный на основе соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря, создает основу для развития двустороннего сотрудничества в области рыбного хозяйства. В первую очередь речь идет об управлении совместными запасами и защите осетровых видов, отметили в пресс-службе.

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