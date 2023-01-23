Курильские браконьеры ответят за добычу икры

На Итурупе завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной добыче лосося ради икры. Причиненный ущерб оценивается в 744,6 тыс. рублей.

Следствие установило, что в конце октября фигуранты, находясь в сговоре, вечером отправились на реку Рыбацкая. Там один злоумышленник незаконно вылавливал идущую на нерест кету самодельным багром (запрещенным орудием добычи), а другой — вспарывал самок, забирая икру, рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД России. Тушки выбрасывали в реку или кусты.

При задержании сотрудники полиции изъяли у мужчин 25,5 кг деликатеса.

Обвиняемым инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов на миграционных путях к местам нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Дело направлено в суд.

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