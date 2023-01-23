Камчатке разработают комплексную программу изучения

Для Камчатского края в этом году разработают комплексную программу изучения — такое решение уже поддержали на федеральном уровне, заявили власти региона. Приступить к реализации планируется с 2024 г.

Активизация научных исследований на Камчатке обсуждалась на встрече главы Минобрнауки Валерия Фалькова и губернатора Владимира Солодова.

По словам главы региона, уже два года ведущие исследователи в экспедиционном формате изучают отдельные аспекты прибрежных экосистем, морских млекопитающих и других животных Камчатки, иные процессы, которые происходят в акватории полуострова. «Результаты программы востребованы на мировом уровне, поэтому мы договорились об ее усилении», — прокомментировал Владимир Солодов.

Он рассказал, что участие в разработке комплексной программы научных исследований примут молодые ученые региона, а также отметил необходимость вовлечения научных коллективов и организаций в эту работу.

После презентации и защиты комплексной программы изучения Камчатки на федеральном уровне, планируется приступить к ее реализации с 2024 г., сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Программа будет публично рассмотрена летом этого года в рамках мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых. Мое предложение заключается в том, чтобы сделать ее комплексной и включить не только изучение акватории, но и другие аспекты развития Камчатского края, включая вулканологию и сейсмику, сохранение биоразнообразия и гуманитарные направления исследований, касающиеся изучения коренных малочисленных народов Севера», — отметил Владимир Солодов.

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