Рыбакам-любителям Чукотки готовят изменения

Минсельхоз предложил изменения в суточные нормы добычи для рыбаков-любителей Чукотки в границах Восточно-Сибирского бассейна. Лимиты предложены по ряпушке и горбуше.

Напомним, Минсельхоз представил проект изменений правил рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна. Поправки предложены и для любительской рыбалки.

Так, сообщает корреспондент Fishnews, целый блок изменений касается минимальных суточных объемов для рыбаков-любителей в Чукотском автономном округе. Предлагается исключить лимиты по сигу-востряку. В водных объектах Восточно-Сибирского бассейна эта рыба не встречается. На территории ЧАО ареал сига-востряка ограничен водными объектами бассейна Анадырского лимана, говорится в сопроводительных материалах к проекту.

Планируется установить суточную норму добычи ряпушки во внутренних морских водах и территориальном море РФ, — 50 экземпляров.

Также предложены изменения по горбуше. Сейчас суточная норма вылова установлена для рыбалки в ЧАО в границах Восточно-Сибирского бассейна во внутренних морских водах и территориальном море — 3 особи. Предлагается такую же норму установить для внутренних вод, за исключением морских.

Напомним, что для регулирования рыболовства на Чукотке также используются правила для Дальневосточного бассейна.

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