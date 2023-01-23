Соглашение ВТО о борьбе с вредными субсидиями претворяют в жизнь

Китай и Швейцария планируют ратифицировать соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) о запрете вредоносных субсидий для рыболовства. Тем временем Евросоюз выделил 1 млн евро на финансирование механизма отказа от таких мер поддержки.

Напомним, в июне прошлого года после многолетних переговоров все 164 члена ВТО согласовали сделку по ограничению избыточных субсидий для рыболовства.

По информации новостного агентства Reuters, в 2023 г. ратифицировать это соглашение намерен Китай. С соответствующим заявлением выступил министр торговли КНР Ван Вэньтао.

Заявление о предстоящей ратификации сделала и Швейцария. Хотя это государство не относится к важным рыболовным державам, его голос имеет значение. По данным ВТО, для вступления соглашения в силу документ должны ратифицировать как минимум две трети участников Всемирной торговой организации.

Тем временем Евросоюз выделил 1 млн евро на финансирование механизма, обеспечивающего отказ от вредоносных субсидий в недостаточно развитых странах, сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии. Эти средства предполагается распределить в виде грантов развивающимся и наименее развитым странам, чтобы они могли воспользоваться «технической помощью и наращиванием потенциала для осуществления соглашения», отметили в ЕК.

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