В ВТО остались вопросы по вредным субсидиям

Члены Всемирной торговой организации — 164 страны — согласовали сделку по ограничению избыточных субсидий для рыболовства. Однако решение ряда вопросов отложено.

Переговоры по вредным субсидиям в рамках 12-й министерской встречи ВТО протекали очень сложно. Они были запланированы на 12-15 июня, однако к концу третьего дня соглашение не было достигнуто. Фактически встречи завершились к 17 июня. При этом для достижения общего консенсуса было решено отложить обсуждение ряда пунктов, пишет американский некоммерческий экологический портал Mongabay.

Новое соглашение запрещает государственные субсидии, которые поддерживают промысел уже переловленных морских запасов или способствуют ННН-промыслу. В итоговом протоколе сказано, что «развивающиеся страны-члены, включая наименее развитые», получают двухлетнюю отсрочку реализации положений документа, сообщает корреспондент Fishnews.

В то же время отложено решение по субсидиям, которые способствуют строительству рыболовных флотов, имеющих потенциал для ведения неустойчивого промысла, а также других форм перелова. Участники Всемирной торговой организации рассчитывают вернуться к обсуждению спорных вопросов уже на следующей министерской конференции ВТО — возможно, в конце 2023 г., отмечает Mongabay.

Наиболее жесткую позицию по ограничению избыточных мощностей и перелова занимает Индия. Ее представители считают, что основную долю ответственности за многолетнюю эксплуатацию океана должны нести наиболее развитые рыболовные державы, такие как США, Япония и Евросоюз. В то же время развивающимся странам нужно дать возможность развивать свою рыбохозяйственную инфраструктуру, уверены индийские переговорщики.

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