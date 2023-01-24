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Свежевыловленный минтай

Уловы охотоморского минтая держатся в плюсе

Нарастающий вылов минтая в Охотском море, включая Восточный Сахалин и прибрежный лов, на 23 января составил 132,8 тыс. тонн, или 13,2% общего допустимого улова. Годом ранее показатель составлял 118 тыс. тонн (10,9% ОДУ).

Минтай

По данным судовых суточных донесений и руководства профильной координационной группы, на прошлой неделе на промысле минтая работало от 21 до 65 единиц добывающего флота, в том числе 37-46 крупнотоннажных судов и 15-20 среднетоннажников. Лов велся на камчатском шельфе, преимущественно на северной периферии Западно-Камчатской и южной периферии Камчатско-Курильской подзон, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ВНИРО. По информации ТИНРО, активно добыча минтая шла и в центральном секторе Северо-Охотоморской подзоны.

В Камчатско-Курильской подзоне нарастающий вылов составил 45,9 тыс. тонн (18,2% общего допустимого улова по району), в Западно-Камчатской — 31,1 тыс. тонн (9,6% ОДУ).

В Северо-Охотоморской подзоне добыли 44 тыс. тонн минтая (13,6% ОДУ). В Восточно-Сахалинской подзоне промысел приостановлен из-за плотных льдов, нарастающий вылов там составляет 11,8 тыс. тонн (10,8% ОДУ).

За период с 16 по 22 января освоено 41,7 тыс. тонн минтая, годом ранее за этот период поймали 49,4 тыс. тонн. Среднесуточный прирост вылова по экспедиции за прошедшую неделю составил 5,9 тыс. тонн, год назад — 7,1 тыс. тонн.

Мониторинг промысла минтая и сельди в Охотском море на судах Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) ведут 11 наблюдателей ТИНРО и трое сотрудников КамчатНИРО.

Предполагается, что в предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится в Западно-Камчатской подзоне. В Камчатско-Курильской подзоне обстановка будет неустойчивой. В Северо-Охотоморской подзоне флот продолжит работать на смешанных скоплениях, облавливая минтай и сельдь, ситуация ожидается стабильной.

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне активный промысел сельди велся в центральном секторе на траверзе 56°с.ш. между 147°–150° в.д. В добыче было задействовано порядка 20-23 судов. Среднесуточный прирост вылова за отчетную неделю составил 1,9 тыс. тонн, годом ранее — 1,4 тыс. тонн. На 23 января освоено 33,1 тыс. тонн сельди (11,4% ОДУ), вылов за аналогичный период 2022 г. составлял 34,4 тыс. тонн (11,1% ОДУ).

Ожидается, что в Северо-Охотоморской подзоне на промысле сельди сохранится удовлетворительная промысловая обстановка. Уловы на судосутки у крупнотоннажного флота предполагается в пределах 100-120 тонн, а у среднетоннажников — 50-60 тонн на судно.

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