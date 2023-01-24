Россия вышла на первое место по закупкам иранской креветки

Замминистра сельского хозяйства Ирана Мехди Шакоури заявил, что Россия стала главным экспортным рынком для креветки республики. По словам чиновника, в нынешнем иранском календарном году (стартовал с 21 марта 2022 г. и завершится 20 марта 2023 г.) в РФ поставили 20 тыс. тонн этого продукта.

Мехди Шакоури обратил внимание, что в прошлые годы объемы экспорта креветки в РФ составляли не более 10% от нынешних. Он напомнил и про другие важные рынки сбыта — в частности, Китай, Вьетнам, Францию, Испанию.

Ранее глава Иранской рыболовной организации Сейед Хоссейн Хоссейни отметил, что с 21 марта по 3 декабря 2022 г. поставки креветки в РФ увеличились в 3,5 раза.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные иранской прессы, на сегодняшний день в пяти провинциях республики произвели 61 тыс. тонн креветки — это на 5% выше уровня прошлого иранского года. Традиционно на экспорт уходит 60-70% общего объема, в среднем — 40-50 тыс. тонн.

Согласно заявлению Минсельхоза Ирана, страна добилась 98% самостоятельности в производстве всего необходимого для выращивания креветки — оборудования, кормов и личинок. В этом иранском календарном году в республике получили 5,5 млрд личинок и изготовили 90 тыс. тонн кормов для нужд отрасли.

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