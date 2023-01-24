Никольскому рыборазводному заводу готовят большое будущее

В Новгородской области планируют создать федеральный научно-производственный центр аквакультуры. Площадкой для него должен стать Никольский рыборазводный завод имени В.П. Врасского — старейший в России.

Вопросы реализации масштабного проекта обсудили на рабочей встрече в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие представители комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Росрыболовства и его подведомственных учреждений, правительства Новгородской области, отраслевых ассоциаций.

Напомним, создать научно-производственный центр на базе завода рекомендовал Совфед. С 2020 г. предприятие является структурным подразделением Северо-Западного филиала Главрыбвода. Оно занимается воспроизводством водных биоресурсов и содержанием ремонтно-маточных стад ценных рыб.

На встрече рассмотрели проект концепции и научного обоснования создания центра, определили приоритетные цели и задачи в рамках реконструкции и модернизации Никольского рыборазводного завода.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, центр будет способствовать развитию научно-экспериментальных исследований в области аквакультуры, позволит сформировать базу генетического материала особо ценных и промысловых видов рыб, вывести устойчивые селекционные стада для обеспечения рыбоводных хозяйств посадочным материалом.

Планируется создать федеральную учебно-научную и производственную площадку для подготовки и повышения квалификации специалистов. За счет благоустройства территорий завода комплекс может стать частью туристического кластера.

На мероприятии утвержден состав рабочей группы, первое заседание намечено на февраль.

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