Для Северо-Запада предлагают создать центр аквакультуры

Совет Федерации рекомендовал Минсельхозу и Росрыболовству изучить вопрос о создании на базе Никольского рыборазводного завода в Новгородской области научно-производственного центра аквакультуры.

Рекомендации профильным ведомствам по Никольскому рыборазводному заводу имени В.П. Врасского вошли в постановление Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития Новгородской области, сообщает корреспондент Fishnews.

«Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральному агентству по рыболовству проработать вопрос о создании научно-производственного центра аквакультуры на базе Никольского рыборазводного завода имени В.П. Врасского Северо-Западного филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», — говорится в документе.

Как отмечали ранее в пресс-службе СФ, создание центра позволит активизировать научно-экспериментальные исследования в области аквакультуры, обеспечить площадку для реализации образовательных программ с участием молодых специалистов и другие направления для развития отечественного рыбоводства.

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