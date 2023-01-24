«Норебо» намерен развивать судостроительное направление

Структуры «Норебо» контролируют компании «Пелла СК» и «Пелла-Стапель», в их портфеле заказов — 12 промысловых судов. В холдинге подчеркнули, что рассчитывают создать современное отечественное предприятие для строительства и обслуживания гражданского флота.

Реорганизация Ленинградского судостроительного завода «Пелла» (АО «Пелла») в форме выделения ООО «Пелла СК» завершилась в ноябре, сообщили Fishnews в пресс-службе группы «Норебо». В результате изменений права и обязанности «Пеллы» по контрактам на постройку рыбопромыслового флота перешли к «Пелла СК». Подрядчиком, который исполняет условия таких судостроительных контрактов, стало ООО «Пелла-Стапель» (его структуры «Норебо» приобрел весной 2022 г.).

«Основная цель этого проекта холдинга «Норебо» – создать современное отечественное предприятие для строительства и обслуживания гражданских судов, и в первую очередь судов рыбопромыслового флота», — заявили в пресс-службе.

В холдинге уточнили, что сегодня «Пелла СК» и «Пелла-Стапель» контролируются структурами «Норебо», однако процесс передачи имущества от АО «Пелла» в ООО «Пелла СК» полностью не завершен.

Портфель заказов «Пелла СК» / «Пелла-Стапель» включает 12 проектов по строительству рыбопромыслового флота, в том числе два краболова по проекту № 3070, четыре среднетоннажных траулера-процессора по проекту № 3095, два среднетоннажных траулера-процессора по проекту № 1701 и четыре ярусолова по проекту 200101.

Чтобы создать условия для постройки крупнотоннажных судов, также ведутся переговоры о расширении производственных мощностей на ООО «Пелла СК».

«Норебо» реализует 16 инвестиционных проектов по строительству рыбопромысловых судов для своих компаний на Северном и Дальневосточном бассейнах. В том числе 10 траулеров-процессоров по проекту 170701 заказаны на Северной верфи, строительство четырех из них — для Дальневосточного бассейна — планируется перенести на предприятие «Пелла СК». Остальные суда — два траулера-процессора по проекту 1701 и четыре ярусолова по проекту 200101 — будут построены на верфи «Пелла СК».

Несмотря на сложности с реализацией инвестиционных проектов по обновлению рыбопромыслового флота, «Норебо» планирует завершить строительство всех судов в установленные законодательством сроки, подчеркнули в холдинге.

Также группа занимается судоремонтным направлением. С этой целью запущено строительство универсального комплекса в Петропавловске-Камчатском. Он будет способен принять и выполнить все виды ремонта, включая доковый, обещают в группе «Норебо». Проектируется и судоремонтное предприятие в Мурманской области.

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