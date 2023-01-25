Правительство Южной Кореи поддержит рыбаков Чеджу

Южнокорейская провинция с особой автономией Чеджу в этом году получит 25,9 млрд вон (более 21 млн долларов) на финансирование 46 программ, связанных с рыбным хозяйством. По данным СМИ, средства направят на развитие промысла и поддержку рыбаков.

Всего выделяют три основных направления: повышение безопасности промысла, усиление соцподдержки рыбаков и стабилизация управления в рыбацких домохозяйствах, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации газеты «Хала ильбо», для предотвращения несчастных случаев на судах направлено 2,5 млрд вон (около 2 млн долларов). На стабилизацию управления в рыбацких домохозяйствах и компенсацию ущерба, связанного с незаключением соглашения в области рыболовства с Японией, выделено 15,2 млрд вон (примерно 12,3 млн долларов). На улучшение уровня жизни рыбаков потратят 200 млн вон (более 162 тыс. долларов), на обеспечение правопорядка на промысле — 7,3 млрд вон (свыше 5,9 млн долларов), на развитие экологически чистого судостроения — 700 млн вон (около 568 тыс. долларов).

Отмечено, что в рамках оказания помощи домохозяйствам средства выделят на поддержку при найме иностранных работников, топливные субсидии, установку энергосберегающего оборудования, закупку биоразлагаемых рыбных ловушек, компенсацию страхования судов и замену устаревших двигателей.

Дополнительные средства предусмотрены и для рыбаков, которые лишились возможности вести промысел в исключительной экономической зоне Японии после истечения срока действия соответствующего соглашения в июне 2016 г. Новая сделка заключена не была.

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